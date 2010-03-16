Колесніков: усі чотири міста будуть готові до Євро-2012

Усі чотири українських міста будуть готові до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Уряд і Адміністрація Президента взагалі не розглядає ніяких варіантів «три на п‘ять» чи «два на шість». Усі чотири українських міста будуть готові до Євро. Це однозначно», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Якщо вимагати від підрядників жорстких термінів виконання проектних робіт, Львів буде однозначно готовий до Євро-2012», – додав він.

При цьому віце-прем‘єр відзначив важливість вкладання державою коштів у проекти, пов’язані з підготовкою до Євро. «Якщо держава не вкладе коштів, то ні Львів, ні Донецьк не зможуть наблизити інвестора. У нас витрат суто по Євро – це київський і львівський стадіони. Це конкретні витрати. Все інше – дороги тощо – і так треба було побудувати. На щастя, ми отримали Євро – і це буде зроблено швидше», – зазначив Б. КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем‘єр наголосив, що два головних об’єкта Львівської області – стадіон у Львові і львівський аеропорт – мають бути готові до Євро-2012, а також підкреслив необхідність швидкого будівництва дороги від державного кордону. «Ми були на кордоні держави, подивилися, яку слід побудувати дорогу. Бо якщо залишити дорогу в такому стані, як вона є, то туди жоден інвестор не добереться – хіба що літаком», - сказав Б. КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ сьогодні перебував на Львівщині, де оглянув об’єкти і ознайомився з ходом підготовки до Євро-2012.