Назвали претендентів на проведення зимових Олімпійських ігор-2018

Німецьке місто Мюнхен, французьке Ансі та південнокорейське Пйонгчанг подали на розгляд Міжнародного олімпійського комітету заявки на проведення ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, спеціальні профайли, які містять короткий огляд проекту кожного з міст-кандидатів та є ключовими елементами першої фази процедури вибору столиці Ігор-2018, у визначений термін надійшли до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Заявки цих міст проаналізує робоча група, а в червні на базі її звіту Виконавчий комітет МОК прийме рішення щодо офіційного затвердження статусу цих міст як кандидатів на проведення ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

Столиця зимової Олімпіади-2018 буде оголошена 6 липня 2011 року в південноафриканському Дурбані під час 123-ї сесії МОК.