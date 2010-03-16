Результати третього дня Паралімпіади

У третій день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 6 комплектів нагород.

У лижному кросі на 20 км серед чоловіків з порушенням опорно-рухового апарату перше і третє місця посіли росіяни, срібло поїде до Норвегії. Українці Олег Лещишин і Григорій Вовчинський прийшли через 7 хвилин після лідера – у них 14-е і 15-е місце.

У лижному кросі на 20 км серед чоловіків з проблемним зором перемогли канадський, російський і білоруський учасники. Українець Олег Мунц на 7-му місці.

Лижний крос на 15 км серед жінок з порушенням опорно-рухового апарату приніс срібло українській збірній і Юлії Батенковій. Її російська суперниця прийшла раніше на 7 секунд, а польська – на 1 хвилину і 40 секунд пізніше. А ще за 25 секунд фінішувала четвертою інша українська учасниця Олександра Кононова.

У лижному кросі на 15 км серед жінок з проблемним зором перемогли німецька, російська і білоруська учасниці. Українських спортсменів у цьому виді програми не було.

У гірськолижному слаломі для жінок з порушенням опорно-рухового апарату дві медалі забрали хазяйки Паралімпіади - канадки, віддавши срібло німецькій учасниці.

У тій же дисципліні серед чоловіків золотого результату досяг новозеландець, срібло одержав спортсмен з ФРН, а бронзу – з Австралії.