Брати Клички планують відкрити боксерський телеканал

Чемпіони світу з боксу брати Віталій і Володимир КЛИЧКО планують незабаром відкрити власний телеканал.

Як повідомляє сайт Champion з посиланням на Life Sports, першу спробу вийти у прямий ефір спортсмени зроблять уже 20 березня, коли здійснюватимуть трансляцію поєдинку Володимира КЛИЧКА проти Едді ЧЕМБЕРСА на власному сайті.

На сьогодні відомо, що на сайті з`явиться спеціальний блок телетрансляцій, де кожен охочий зможе подивитися у прямому ефірі бої видатних спортсменів світу і самих братів.

Повідомляється, що трансляції будуть небезкоштовними для глядача. Використовуючи досвід закордонних інтернет-трансляторів, КЛИЧКИ організували на сайті систему Pay-per-View ("заплати і дивися"). Тепер, щоб подивитися поєдинок, глядач має заплатити не менше 14,95 дол.

Як ідеться у повідомленні, зупинятися на досягнутому КЛИЧКИ не будуть. Ймовірно, незабаром публіці стане доступний супутниковий телеканал, що цілодобово транслюватиме боксерські поєдинки. Працювати він буде також за системою передплати.