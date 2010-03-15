Брати Клички планують відкрити боксерський телеканал

17:09, 15 березня 2010
Спорт
2009

За системою Pay-per-View

Чемпіони світу з боксу брати Віталій і Володимир КЛИЧКО планують незабаром відкрити власний телеканал.

Як повідомляє сайт Champion з посиланням на Life Sports, першу спробу вийти у прямий ефір спортсмени зроблять уже 20 березня, коли здійснюватимуть трансляцію поєдинку Володимира КЛИЧКА проти Едді ЧЕМБЕРСА на власному сайті.

На сьогодні відомо, що на сайті з`явиться спеціальний блок телетрансляцій, де кожен охочий зможе подивитися у прямому ефірі бої видатних спортсменів світу і самих братів.

Повідомляється, що трансляції будуть небезкоштовними для глядача. Використовуючи досвід закордонних інтернет-трансляторів, КЛИЧКИ організували на сайті систему Pay-per-View ("заплати і дивися"). Тепер, щоб подивитися поєдинок, глядач має заплатити не менше 14,95 дол.

Як ідеться у повідомленні, зупинятися на досягнутому КЛИЧКИ не будуть. Ймовірно, незабаром публіці стане доступний супутниковий телеканал, що цілодобово транслюватиме боксерські поєдинки. Працювати він буде також за системою передплати.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter