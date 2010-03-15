Суркіс готовий пожертвувати результатом заради українізації Динамо

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий пожертвувати результатом заради українізації команди.

"Приємно бачити своїх вихованців у команді. Мені б дуже хотілося, щоб у складі "Динамо" грали 7-8 українців. Я б навіть погодився заради цього десь пожертвувати результатом.

Важливо, щоб нашій молоді справді довіряли й давали якнайбільше часу, щоб хлопці проявили себе", - цитує Суркіса "Блік".

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