Суркіс готовий пожертвувати результатом заради українізації Динамо
09:15, 15 березня 2010Спорт
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Хоче бачити 7-8 своїх вихованців
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий пожертвувати результатом заради українізації команди.
"Приємно бачити своїх вихованців у команді. Мені б дуже хотілося, щоб у складі "Динамо" грали 7-8 українців. Я б навіть погодився заради цього десь пожертвувати результатом.
Важливо, щоб нашій молоді справді довіряли й давали якнайбільше часу, щоб хлопці проявили себе", - цитує Суркіса "Блік".
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