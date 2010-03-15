Результати другого дня Паралімпіади

На другий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 6 комплектів нагород.

У лижному кросі на 15 км серед чоловіків з порушенням опорно-рухового апарату перші два місця посіли росіяни, бронза поїде до Італії. Українець Юрій Костюк, поступившись лідерові 1 хвилину 16 секунд - п`ятий.

У лижному кросі на 10 км серед жінок перемогла білоруска Людмила Вовчук, Канада - друга, а третє місце у Олени Юрковської (Україна). У Олени це друга медаль: вчора вона одержала золото в гонці переслідування. Світлана Трифонова і Людмила Павленко посіли 5-і і 7-і місця.

У гірськолижному слаломі для жінок з проблемним зором призові місця розподілили Австрія, Канада і Австралія...

...а в тій же дисципліні серед чоловіків, відповідно, Словаччина, Іспанія, Італія.

У тій же дисципліні для жінок з порушеннями опорно-рухового апарату перед вели Австрія, США і Японія...

...і, нарешті, в тій же дисципліні для чоловіків-"опорників" німецький спортсмен приніс у командний залік друге золото, канадський - третє срібло, а австрійський - першу бронзу.

Після двох днів неофіційна командна таблиця виглядає так: