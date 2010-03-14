Ще одну медаль одержала українська лижниця на Паралімпіаді

Українська лижниця Олена Юрковська до золотої медалі, одержаної вчора на X Зимових Паралімпійськіх іграх, сьогодні додала бронзу в лижному кросі на 10 кілометрів серед спортсменок з порушенням опорно-рухового апарату. Її результат - 32 хвилини 43,05 секунди.

Світлана Трифонова прийшла за нею через 7 секунд (4-е місце), а Людмила Павленко - через 47 секунд (7-е місце).

Переможницею кросу стала білоруська спортсменка Людмила Вовчок.