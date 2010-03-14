Іванчук і Пономарьов попереду у турнірі із швидких шахів та гри наосліп

Українські гросмейстери Василь ІВАНЧУК і Руслан ПОНОМАРЬОВ захопили лідерство на традиційному турнірі зі швидких шахів і гри всліпу "Амбер", який стартував в Ніцці (Франція).

Як передає Champion, В.ІВАНЧУК в першому турі змагань з призовим фондом 216 тис. євро двічі переміг лідера світового рейтингу норвежця Магнуса КАРЛСЕНА, а Р.ПОНОМАРЕВ і в швидких шахах, і всліпу переграв ізраїльтянина Бориса ГЕЛЬФАНДА.

Російські гросмейстери Петро СВІДЛЕР переміг в поєдинку з голландцем Яном СМІТСОМ (1,5-0,5), Володимир КРАМНИК і Олександр ГРИЩУК обмінялися перемогами (1-1), Сергій КАРЯКІН виграв одну з двох партій у переможця турнірів в Ніцці 2008 і 2009 років представника Вірменії Левона АРОНЯНА.

Азербайджанець Вугар ГАШИМОВ з рахунком 1,5-0,5 узяв гору над кубинцем Леньєром ДОМІНГЕСОМ.

Шаховий турнір в Ніцці триватиме до 25 березня.