Шахтар зрівнявся за очками з Динамо
17:48, 14 березня 2010Спорт
2993
Матч у Металіста виграно
Закінчився матч 20-го туру в Донецьку між Шахтарем і Металістом.
Шахтар - Металіст 2:1 (Левандовський 31, Коста 80 - Антонов 14)
Сьогодні також зіграно матчі:
Закарпаття - Зоря 2:1
Таврія - Іллічівець 3:3
Дніпро - Оболонь 2:0
... а вчора, нагадаємо, грали:Чорноморець - Кривбас 3:1
Динамо - Ворскла 1:0
Металург З - Металург Д 3:2
Карпати - Арсенал 3:3
Матчі 21-го туру відбудуться 19 березня...Арсенал (23) - Закарпаття (13)
Ворскла (20) - Таврія (30)
Металург Д (30) - Динамо (49)
... і 20 березняОболонь (25) - Карпати (31)
Іллічівець (20) - Кривбас (7)
Дніпро (33) - Чорноморець (18)
Зоря (16) - Шахтар (49)
Металіст (38) - Металург З (23)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter