Шахтар зрівнявся за очками з Динамо

Матч у Металіста виграно

Закінчився матч 20-го туру в Донецьку між Шахтарем і Металістом. Шахтар - Металіст 2:1 (Левандовський 31, Коста 80 - Антонов 14) Сьогодні також зіграно матчі: Закарпаття - Зоря 2:1 Таврія - Іллічівець 3:3 Дніпро - Оболонь 2:0 ... а вчора, нагадаємо, грали: Чорноморець - Кривбас 3:1 Динамо - Ворскла 1:0 Металург З - Металург Д 3:2 Карпати - Арсенал 3:3 Матчі 21-го туру відбудуться 19 березня... Арсенал (23) - Закарпаття (13) Ворскла (20) - Таврія (30) Металург Д (30) - Динамо (49) ... і 20 березня Оболонь (25) - Карпати (31) Іллічівець (20) - Кривбас (7) Дніпро (33) - Чорноморець (18) Зоря (16) - Шахтар (49) Металіст (38) - Металург З (23)

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