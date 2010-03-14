Шахтар зрівнявся за очками з Динамо

17:48, 14 березня 2010
Спорт
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Матч у Металіста виграно

Закінчився матч 20-го туру в Донецьку між Шахтарем і Металістом.

Шахтар - Металіст 2:1 (Левандовський 31, Коста 80 - Антонов 14)

Сьогодні також зіграно матчі:

Закарпаття - Зоря 2:1

Таврія - Іллічівець 3:3

Дніпро - Оболонь 2:0

... а вчора, нагадаємо, грали:

Чорноморець - Кривбас 3:1

Динамо - Ворскла 1:0

Металург З - Металург Д 3:2

Карпати - Арсенал 3:3

Матчі 21-го туру відбудуться 19 березня...

Арсенал (23) - Закарпаття (13)

Ворскла (20) - Таврія (30)

Металург Д (30) - Динамо (49)

... і 20 березня

Оболонь (25) - Карпати (31)

Іллічівець (20) - Кривбас (7)

Дніпро (33) - Чорноморець (18)

Зоря (16) - Шахтар (49)

Металіст (38) - Металург З (23)

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