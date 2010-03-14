Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українських паралімпійців – Олену ЮРКОВСЬКУ, Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, Юрія КОСТЮКА, Людмилу ПАВЛЕНКО, Григорія ВОВЧАНСЬКОГО з перемогою на X зимових Паралімпійських іграх у Ванкувері.

“Від щирого серця вітаю вас із першими важливими перемогами. Ви показали справжній чемпіонський характер та збагатили скарбничку національної збірної команди п’ятьма важливими нагородами”, - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

“Золоті медалі Олени ЮРКОВСЬКОЇ та Віталія ЛУК’ЯНЕНКА – це не тільки подарунок усім уболівальникам біатлону, а й прекрасний приклад для наслідування молодими спортсменами”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент побажав паралімпійцям міцного здоров’я, щастя, благополуччя та натхнення у здобутті нових перемог на славу України.

Як повідомляв УНІАН, у перший день Паралімпійськіх ігор, що відкрилися у Ванкувері (Канада) 13 березня, українські спортсмени завоювали дві золоті, одну срібну і дві бронзові медалі.