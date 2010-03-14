Україна на другому місці в медальному заліку Паралімпіади

З двома золотими, срібною і двома бронзовими медалями українська збірна посідає друге місце на X Зимових Паралімпійських іграх у Ванкувері.

Юрій Костюк зайняв друге місце у лижних перегонах переслідування на 2,4 км для спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Його результат - 10:38,09. Сергій Хижняк прийшов четвертим через 21 секунду, а Руслан Самченко був 12-м з результатом 13:03,04.

У таких же перегонах серед жінок на п`єдестал піднялися переможниця Олена Юрковська (9:55,05) і третій призер Людмила Павленко (10:20,07). Світлана Трифонова - п`ята (13:01,01).

У лижних перегонах переслідування на 3 км серед спортсменів, які виступають стоячи, Григорій Вовчинський посів третє місце (10:58,09). Віталій Ситник (11:38,04) - на восьмому рядку.

Віталій Лук’яненко - золотий медаліст у лижних перегонах переслідування на 3 км серед спортсменів з проблемним зором. Його результат - 10:54,03. Дмитро Шульга (12:54,00) і Юрій Уткін (13:44,05), відповідно, 7-й і 9-й.

На першому місці збірна Росії с 8 медалями, з яких три золотих. П`ять команд отримали в першій день змагань по одній медалі.