Міжнародний турнір з гирьового спорту присвячено пам’яті Корольова

В суботу в Житомирі у спорткомплексі «Авангард» стартував 9-й Міжнародний турнір з гирьового спорту пам’яті видатного земляка і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив журналістам головний тренер України з цього виду спорту Віктор РОМАНЧУК.

За його словами, окрім предствників з 20 областей України, участь у змаганнях візьмуть також відомі атлети з Ірану та Казахстану.

Житомирську команду на турнірі представлять брати Василь та Костянтин ПРОНТЕНКО , брати Володимир та Павло ПОЗДНЯКОВИ та Сергій ГРИБАН, які добре відомі у гирьовому спорті України та за кордоном.

Також на турнірі змагатимуться жінки, які, власне, відкрили змагання. Водночас із міжнародним турніром в “Авангарді” пройде також Кубок України з гирьового спорту.