Кличко вважає шанси на перемогу в бою з Сосновським рівними

Український важковаговик Віталій КЛИЧКО, який в травні захищатиме світ титул чемпіона світу за версією WBC з польським боксером Альбертом СОСНОВСЬКИМ, вважає шанси на перемогу рівними.

Про це він сказав британській газеті Telegraph.

В.КЛИЧКО, коментуючи майбутній поєдинок, визнав, що А.СОСНОВСЬКИЙ не є відомим боксером, але закликав недооцінювати його.

"Він не відомий, як Алі чи Льюіс, але він входить в нове покоління",- сказав він.

"Я не хочу його недооцінювати. Шанси 50 на 50", - сказав український боксер.

Він також назвав Миколу ВАЛУЄВА, який відмовився від поєдинку з ним, “боягузом”, зауважуючи, що пропонував йому за бій 2,5 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, оглядач boxingnews24.com Девід ЛАР прогнозує легку перемогу В.КЛИЧКА над А.СОСНОВСЬКИМ, а М.ВАЛУЄВ заявив, що глядачі під час поєдинку навіть не встигнуть випити одного пива до нокауту А.СОСНОВСЬКОГО.

Польський боксер отримає за бій з В.КЛИЧКОМ 1 мільйон доларів.