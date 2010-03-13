"Челсі" переміг у лондонському дербі
22:24, 13 березня 2010Спорт
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Результати 30-го туру англійської Прем`єр-ліги
Закінчилися сьогоднішні матчі 30-го туру англійської Прем`єр-ліги
Тоттенхем - Блекберн 3:1 (Дефо 45, Павлюченко 55, 85 - Самба 80)
Сток Сіті - Астон Вілла 0:0
Болтон - Віган 4:0 (Елмандер 10, Кевін Девіс 48, пен., Муамба 52, Тейлор 69)
Челсі - Вест Хем 4:1 (Алекс 16, Дрогба 56, 90, Малуда 77 - Паркер 30)
Бірмінгем - Евертон 2:2 (Джером 26, Гарднер 52 - Анічебе 19, Якубу 22)
Бернлі - Вулверхемптон 1:2 (Томпсон 73 - Джарвіс 26, Карлайл 47 автогол)
Халл Сіті - Арсенал 1:2 (Буллард 29 пен. - Аршавін 14, Бендтнер 90+3)
Завтра грають:
МЮ (63) - Фулхем (38)
Сандерленд (30) - Манчестер Сіті (49)
Післязавтра тур завершать: Ліверпуль (48) - Портсмут (19)
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