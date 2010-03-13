"Челсі" переміг у лондонському дербі

Результати 30-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 30-го туру англійської Прем`єр-ліги Тоттенхем - Блекберн 3:1 (Дефо 45, Павлюченко 55, 85 - Самба 80) Сток Сіті - Астон Вілла 0:0 Болтон - Віган 4:0 (Елмандер 10, Кевін Девіс 48, пен., Муамба 52, Тейлор 69) Челсі - Вест Хем 4:1 (Алекс 16, Дрогба 56, 90, Малуда 77 - Паркер 30) Бірмінгем - Евертон 2:2 (Джером 26, Гарднер 52 - Анічебе 19, Якубу 22) Бернлі - Вулверхемптон 1:2 (Томпсон 73 - Джарвіс 26, Карлайл 47 автогол) Халл Сіті - Арсенал 1:2 (Буллард 29 пен. - Аршавін 14, Бендтнер 90+3) Завтра грають: МЮ (63) - Фулхем (38) Сандерленд (30) - Манчестер Сіті (49) Післязавтра тур завершать: Ліверпуль (48) - Портсмут (19)

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