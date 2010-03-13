ФК «Дніпро» забрав скаргу на порушення при створенні Прем’єр-ліги

Футбольний клуб «Дніпро» (Дніпропетровськ) вважає конфлікт з футбольною Прем`єр-лігою вичерпаним і відмовляється від своєї касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

Про це йдеться у заяві генерального директора клубу Андрія СТЕЦЕНКА, опублікованій на офіційному сайті "Дніпра".

З червня 2009 тривав судовий розгляд між ФК "Дніпро" та керівництвом Прем`єр-ліги, суть якого полягала в тому, що клуб добивався в судовому порядку приведення установчих документів ОПФКУ "Прем`єр-ліга" у відповідність до законодавства України. У разі неупорядкування установчих документів у відповідність до закону, ОПФКУ "Прем`єр-ліга" загрожувала ліквідація.

10 березня 2010 ФК "Дніпро" стало відомо, що порушення законодавства, допущені при створенні ОПФКУ "Прем`єр-ліга", були фактично виправлені шляхом внесення відповідних змін до Статуту ОПФКУ.

Зокрема, змінено організаційно-правову форму Об`єднання професійних футбольних клубів України "Прем`єр-ліга" з невідповідним закону "спортивне некомерційне господарське об`єднання" на "професійна спортивна ліга - об`єднання професійних футбольних клубів - спортивне об`єднання з всеукраїнським статусом".

Також Статут доповнено відсутніми раніше відомостями про предмет діяльності Об`єднання професійних футбольних клубів України "Прем`єр-ліга" - "Предметом діяльності ОПФКУ "Прем`єр-ліга" є організація та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних футбольних клубів вищої кваліфікації, ефективний розвиток професійного футболу в Україні та досягнення головної мети та цілей, визначених цим Статутом.

У зв`язку з добровільним усуненням ОПФКУ "Прем`єр-ліга" допущених порушень, ФК "Дніпро" вважає конфлікт щодо приведення документів ОПФКУ "Прем`єр-ліга" у відповідності до законодавства України вичерпаним і відмовляється від своєї касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.