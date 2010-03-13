Українка виборола срібло на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

Українка Наталя ДОБРИНСЬКА виборола срібло у п’ятиборстві на зимовому Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває в Досі (Катар).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Н.ДОБРИНСЬКА виборола срібло чемпіонату світу з новим національним рекордом – 4851 очко.

На останньому виді програми – бігу на 800 метрів – Наталя встановила особистий рекорд – 2:14.85сек.

Переможниця жіночого п’ятиборства британка Джессіка ЕННІС набрала у підсумку 4937 очок, встановивши новий рекорд чемпіонатів світу.

Росіянка Тетяна ЧЕРНОВА фінішувала третьою – 4762 очки.

Медаль Н.ДОБРИНСЬКОЇ стала першою для України на цьому чемпіонаті світу.