Нігерійський боксер відмовився від грошей Кличка і Маскаєва

Нігерійський боксер-важкоатлет Семюел Пітер, який є офіційним претендентом на бій з чемпіоном світу WBC (Всесвітня боксерська рада) Олегом Маскаєвим, відмовився від двох з половиною мільйонів доларів, які йому пропонували російський боксер і українець Віталій Кличко. Пітер наполягає на проведенні бою з Маскаєвим, повідомляє інтернет-видання fightnews.com

Російський і український спортсмени пропонували Пітеру гроші як компенсацію за відмову від негайного поєдинку з Маскаєвим. Віталій Кличко, який оголосив про своє повернення на ринг, також має право на бій з росіянином, оскільки, коли він залишав бокс через травму коліна, титулом чемпіона WBC володів саме він.

Проте, Пітер не відмовився від статусу обов`язкового претендента, незважаючи на те, що представники Маскаєва і Кличка-старшого гарантували йому право на зустріч з переможцем бою між ними. Швидше за все, ситуація вирішиться за безпосередньої участі WBC: Всесвітня боксерська рада повинна визначити, хто має право на те, щоб зустрітися з Маскаєвим першим.

Лента.ру