Стартували Зимові Паралімпійські ігри

У Ванкувері в присутноcті понад 50 тис. глядачів відбулася урочиста церемонія відкриття X Зимових Паралімпійськіх ігор.

"Ми стежитимемо за змаганнями спортсменів з усього світу, які виявляють завзятість, самовідданість, мужність і волю до перемоги.

Ці Ігри - не тільки можливість для всіх захопитися спортивними досягненнями, а й продемонструвати солідарність із спортсменами-паралімпійцями", - заявила на церемонії генерал-губернатор Канади Мікаель Жан (Michaelle Jean).

Ігри триватимуть до 21 березня. 502 паралімпійці з 92 країн змагатимуться за 66 комплектів нагород.

У складі української команди заявлені 19 спортсменів. Окрім одного представника гірськолижного спорту, всі вони візьмуть участь у змаганнях з біатлону і лижних перегонах.