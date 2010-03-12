Прем'єр-ліга врахувала вимоги футбольного клубу «Дніпро»

Футбольний клуб «Дніпро» відмовився від своєї касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України відносно приведення документів Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга» у відповідність із законодавством України, оскільки вважає конфлікт вичерпаним.

Про це говориться в заяві ТОВ «ФК «Дніпро»,текст якої розміщено на офіційному сайті клубу.

У заяві, підписаній генеральним директором клубу Андрієм СТЕЦЕНКОМ, говориться, що з червня 2009 року тривав судовий розгляд між ТОВ «ФК «Дніпро» і керівництвом Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга» (далі - ОПФКУ «Прем`єр-ліга»). Суть тяжби полягала в тому, що «ми добивалися в судовому порядку приведення засновницьких документів ОПФКУ «Прем`єр-ліга» у відповідність із законодавством України. У разі неприведення засновницьких документів у відповідність із законом, ОПФКУ «Прем`єр-ліга» загрожувала ліквідація».

Гендиректор ФК зазначає, що «10 березня 2010 року «Дніпру» стало відомо, що порушення законодавства, допущені при створенні ОПФКУ «Прем`єр-ліга», і усунення яких ми добивалися, були фактично виправлені шляхом внесення відповідних змін до Статуту ОПФКУ».

Як говориться в листі, «ознайомившись з Протоколом і змінами до Статуту ОПФКУ «Прем`єр-ліга», ми заявляємо, що всі вимоги ТОВ «ФК «Дніпро» щодо приведення норм засновницьких документів ОПФКУ «Прем`єр-ліга» у відповідність із законодавством задоволені в повному обсягу, а саме:

Змінено організаційно-правову форму Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга» з невідповідної закону «спортивне некомерційне господарське об`єднання» на «професійна спортивна ліга - об`єднання професійних футбольних клубів – спортивне об`єднання із всеукраїнським статусом»;

Статут доповнено відсутніми раніше відомостями про предмет діяльності Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга» - «Предметом діяльності ОПФКУ «Прем`єр-ліга» є організація і проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних футбольних клубів вищої кваліфікації, ефективний розвиток професійного футболу в Україні і досягнення головної мети і цілей, визначених цим Статутом»;

У відповідність зі Статутом приведено відомості про ОПФКУ «Прем`єр-ліга», вказані в реєстраційній картці Об`єднання, поданій при реєстрації Об`єднання».

Таким чином, відзначає А.СТЕЦЕНКО, дії ОПФКУ «Прем`єр-ліга» щодо добровільного усунення порушень закону свідчать з одного боку - про визнання серйозних порушень при створенні ОПФКУ, і з іншого боку - про розуміння керівниками ОПФКУ «Прем`єр-ліга» тих негативних наслідків (аж до ліквідації ліги), до яких могло призвести ігнорування вимог закону.

«У зв`язку з добровільним усуненням ОПФКУ «Прем`єр-ліга» допущених порушень, ФК «Дніпро» вважає конфлікт щодо приведення документів ОПФКУ «Прем`єр-ліга» у відповідність із законодавством України вичерпаним, відмовляється від своєї касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України (відповідну заяву про відмову від касаційної скарги від 12.03.2010 р. направлено до ВАСУ) і заявляє, що ФК «Дніпро» завжди відстоюватиме принципи рівноправ`я всіх учасників, партнерського і шанобливого ставлення один до одного і добиватиметься, щоб керівництво ОПФКУ «Прем`єр-ліга» забезпечувало діяльність організації лише в рамках правового поля для досягнення мети, поставленої перед ОПФКУ «Прем`єр-ліга» її учасниками», - говориться в заяві ТОВ «ФК «Дніпро».