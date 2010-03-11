Кличко назвав Валуєва боягузом

Український боксер-важковаговик Віталій Кличко назвав росіянина Миколу Валуєва боягузом. Про це пише видання The National. За словами Кличка, Валуєв відмовився від бою з ним через те, що боявся програти. Українець висловив думку, що саме через страх поразки Валуєв вимагав собі великий гонорар за бій з Кличком.

Кличко розповів про причини зриву бою з Валуєвим у бесіді з журналістами в Абу-Дабі, куди український боксер прибув на вручення премій Laureus World Sports Awards.

За словами Кличка, його представники пропонували Валуєву найкращі фінансові умови в кар`єрі росіянина - гонорар у розмірі 2,5 мільйонів доларів - але Валуєв відповів відмовою. На думку українського боксера, Валуєв розумів, що поразка означатиме для нього кінець кар`єри, і тому зажадав чотири мільйони доларів "пенсійних" грошей.

Кличко і Валуєв вели переговори декілька місяців. Російський боксер, який спочатку відмовлявся від гонорару в 2,5 мільйона доларів, погодився на нього при умові, що сторона Валуєва отримає права на трансляцію бою в США і Росії. Клічко відхилив цю пропозицію. Про хід переговорів Валуєв розповів у своєму блозі на сайті Sportbox.ru.

9 березня 2010 року стало відомо, що Кличко припинив переговори з Валуєвим і домовився про поєдинок з польським боксером Альбертом Сосновським. Цей бій пройде 29 травня. У поєдинку з Сосновським Кличко захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада).

Лента.ру