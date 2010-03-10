МЮ і Ліон проходять до 1/4 Ліги чемпіонів

Побиття Мілану закінчилося

Закінчилися ще два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів МЮ - Мілан 4:0 (Руні 13, 47, Парк 59, Флетчер 88). Перший матч 3:2 Реал - Ліон 1:1 (Роналду 6 - Пьянич 75). Перший матч - 0:1 До чвертьфіналу проходять МЮ і Ліон Нагадаємо, що вчора зіграли Фіорентіна - Баварія 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Перший матч 1:2 Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насрі 64, Ебуе 66). Перший матч - 1:2 16 березня грають Севілья - ЦСКА М (1:1) Челсі - Інтер (1:2) ... а 17 березня Барселона - Штутгарт (1:1) Бордо - Олімпіакос (1:0)

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