Арсенал і Баварія проходять до 1/4 Ліги чемпіонів

23:41, 09 березня 2010
Спорт
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Два драматичні матчі

Закінчилися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів

Фіорентина - Баварія 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Перший матч 1:2

Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насрі 64, Ебуе 66). Перший матч - 1:2

До чвертьфіналу проходять Баварія і Арсенал

Нагадаємо, що завтра грають:

МЮ - Мілан (3:2)

Реал - Ліон (0:1)

... 16 березня...

Севілья - ЦСКА М (1:1)

Челсі - Інтер (1:2)

... а 17 березня

Барселона - Штутгарт (1:1)

Бордо - Олімпіакос (1:0)

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