Арсенал і Баварія проходять до 1/4 Ліги чемпіонів
23:41, 09 березня 2010Спорт
2466
Два драматичні матчі
Закінчилися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів
Фіорентина - Баварія 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Перший матч 1:2
Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насрі 64, Ебуе 66). Перший матч - 1:2
До чвертьфіналу проходять Баварія і Арсенал
Нагадаємо, що завтра грають: МЮ - Мілан (3:2)
Реал - Ліон (0:1)
... 16 березня...
Севілья - ЦСКА М (1:1)
Челсі - Інтер (1:2)
... а 17 березня Барселона - Штутгарт (1:1)
Бордо - Олімпіакос (1:0)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter