Арсенал і Баварія проходять до 1/4 Ліги чемпіонів

Два драматичні матчі

Закінчилися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів Фіорентина - Баварія 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Перший матч 1:2 Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насрі 64, Ебуе 66). Перший матч - 1:2 До чвертьфіналу проходять Баварія і Арсенал Нагадаємо, що завтра грають: МЮ - Мілан (3:2) Реал - Ліон (0:1) ... 16 березня... Севілья - ЦСКА М (1:1) Челсі - Інтер (1:2) ... а 17 березня Барселона - Штутгарт (1:1) Бордо - Олімпіакос (1:0)

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