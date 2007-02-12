Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В Італії і Франції лідери національних чемпіонатів зберігають відрив в 11 очок.

Італія. 22-й тур. "К’єво" - "Інтер" - 0:2, "Рома" - "Парма" - 3:0, "Палермо" - "Емполі" - 0:1. "Інтер" - 60 очок, "Рома" - 49, "Палермо" - 42.

Франція. 24-й тур. "Ліон" - "Лор’ян" - 1:0, "Ланс" - "Сошо" - 3:1, "Тулуза" - "Лілль" - 1:0. "Ліон" - 54, "Ланс" - 43, "Лілль" - 39.

По 6 очок переваги в активі команд, що йдуть першими в Німеччині та Англії.

Німеччина. 21-й тур. "Шальке-04" - "Герта" - 2:0, "Штутгарт" - "Вердер" - 4:1. "Шальке-04" - 48, "Вердер" - 42, "Штутгарт" - 41.

Англія. 27-й тур. "Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" - 2:0, "Челсі" - "Міддлсбро" - 3:0, "Ньюкасл" - "Ліверпуль" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" - 66, "Челсі" - 60, "Ліверпуль" - 50.

В Іспанії "Барселона", що почувається найменш спокійно на чолі таблиці, зуміла збільшити відривши до трьох очок.

22-й тур. "Барселона" - "Расінг" - 2:0, "Бетіс" - "Севілья" - 0:0, "Реал-Сос’єдад" - "Реал" - 1:2. "Барселона" - 46, "Севілья" - 43, "Реал" - 41.

Радіо "Свобода"