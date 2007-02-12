Арсенал вирвав перемогу над Уїганом

Томаш Росіцкі. Фото AFP

В англійській прем`єр-лізі в неділю двома матчами завершився 27-й тур. «Арсенал» і «Болтон» на своїх аренах обіграли «Уїган» і «Фулхем», відповідно.

У поєдинку з «Уїганом» «каноніри» мало не зазнали першої поразки на своєму новому стадіоні, але зуміли-таки вирвати перемогу аж наприкінці матчу. Після агресивного початку господарів поля (хороший момент відкрити рахунок втратив Анрі), гості зуміли провести гольову атаку на 35-ій хвилині (завершував її дальнім ударом голландський півзахисник Денні Ландзат). Після цього у гостей було ще декілька моментів, щоб розвинути свій успіх, але Еміль Хескі і Йосип Скоко з вигідних положень били мимо воріт. «Уїган» також претендував на пенальті у ворота Леманна, але арбітр матчу не побачив порушення правил в епізоді на 78-ій хвилині, коли Хескі в боротьбі з Матьє Фламіні був збитий у штрафній. Для того, щоб виграти матч підопічним Арсена Венгера вистачило п`яти хвилин - на 81-й захисник гостей Фітц Хол переправив м`яч у власні ворота, а чотири хвилини опісля Томаш Росіцкі відправив до воріт Кіркленда переможний гол. Таким чином, «Арсенал» скоротив своє відставання від «Ліверпуля», який ішов третім, а за втраченими очками і зовсім випереджає підопічних Рафі Бенітеса.

Погоню за «Арсеналом» (точніше за четвертим місцем, яке дає право спробувати свої сили в Лізі чемпіонів) продовжує «Болтон». У звітному турі на своєму «Рібок Стейдіме» «Вондерерс» обіграли лондонські «Фулхем». Поворотним у матчі став епізод на 23-ій хвилині - півзахисник лондонців Майкл Браун сфолив у штрафній на Ніколя Анелька і Гері Спід без зусиль реалізував призначений за це порушення пенальті. На самому початку другого тайму перевагу господарів поля подвоїв Кевін Нолан, який добив м`яч у ворота після того, як Стеліос Яннакопулос попав в поперечину. Трохи пізніше гостям вдалося відіграти один гол - після подачі кутового красивий удар головою вийшов у захисника Фулхема Зета Найта. «Болтон» займає п`яте місце і відстає від «Арсенала» на 2 очки (але у «канонірів» у запасі є ще один матч).

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 27-й тур «Арсенал» - «Уїган» - 2:1 (0:1). Голи: Хол, 81, в свої ворота. Росіцкі, 85 - Ландзат, 35

«Арсенал»: Леманн, Хойт (Аліад’єр, 67), Турі, Джуру (Адебайор, 51), Кліші, Баптиста, Жілберто, Фабрегас, Росіцкі, Волкотт (Фламіні, 67), Анрі

«Уїган»: Кіркленд, Бейнс, Бойс, Хол (Хястад, 90), Джексон, Тейлор (Валенсія, 87), Ландзат, Скоко, Макаллоч, Хескі, Агахова (Кілбейн, 87).

Попередження: Турі, 30. Анрі, 82. Росіцкі, 86. Леманн, 86. Фабрегас, 90. Кліші, 90 - Бейнс, 58. Макаллоч, 83. Хол, 90

«Болтон» - «Фулхем» - 2:1 (1:0). Голи: Спід, 23, з пенальті. Нолан, 51 - Найт, 66

«Болтон»: Яаскелайнен, Хант, Бен Хаїм, Мейте, Гарднер, Спід (Томпсон, 68), Теймурян (Таль, 81), Нолан, Яннакопулос, Діуф (Педерсен, 86), Анелька

«Фулхем»: Лаштувка, Росеньйор, Найт, Крістанваль, Кедрю, Фольц (Радзінські, 63), Браун (Смертін, 62), Буба Діоп, Дейвіс, Хельгусон (Монтелла, 67), Макбрайд.

Попередження: Томпсон, 70 - Браун, 23. Хельгусон, 28. Дейвіс, 37. Кедрю, 90

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