Бій Кличко – Валуєв зірвався

Український боксер-важкоатлет Віталій Кличко офіційно підтвердив інформацію про те, що його наступним суперником стане поляк Альберт Сосновський, повідомляє інтернет-видання fightnews.com. Польський боксер замінить росіянина Миколу Валуєва, переговори про бій з яким велися протягом декількох тижнів, але не завершилися успіхом.

Кличко розповів, що бій відбудеться 29 травня в німецькому Гельзенкірхені на стадіоні футбольного клубу "Шальке". Українець нагадав, що минулого року на цій арені його молодший брат Володимир Кличко переміг Руслана Чагаєва з Узбекистану, і той поєдинок зібрав 61 тисячу глядачів.

Що стосується Сосновського, то Кличко-старший назвав його досвідченим, швидким і жорстким боксером. Українець зізнався, що він уже дивився записи боїв польського спортсмена. Сосновський заявив, що Кличко пошкодує, що він вибрав саме його як свого чергового суперника.

Віталій Клтчко, який володіє титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), провів на професійному рингу 41 бій, здобув 39 перемог (37 - нокаутом) і зазнав двох поразок. На рахунку Сосновського 45 перемог (27 - нокаутом), дві поразки і одна нічия.

Лента.ру