Роналдо приклав бутсу до перемоги Мілана

Дебют Роналдо в "Мілані". Фото АР

Роналдо дебютував у складі «Мілана». Правда участі в забитих голах Зубастик не брав, але, проте, був причетний до перемоги своєї нової команди над «Ліворно»- 2:1.

Футбол. Чемпіонат Італії

Мілан - Ліворно 2:1

Голи: Гаттузо, 29, Янкуловські, 68 - Лукареллі,32

Мілан: Сторарі, Оддо, Бонера, Мальдіні, Янкуловські, Гаттузо, Пірло, Кака, Зеєдорф (Броккі, 75), Олівейра (Роналдо, 63), Джілардіно (Амброзіні, 79).

Ліворно: Амелія, Галанте, Грандоні, Куффур, Паускуале (Бетанін, 83), Філіппіні, Сезар (Баллері, 69), Фьйоре, Морроне, Пассоні, Лукареллі

Суддя: Розетті

Мілан. "Джузеппе Меацца"

До Італії повернувся футбол! Як відомо, минулої п`ятниці, усі футбольні турніри, що проходять на Апеннінах, було припинено через смерть поліцейського під час матчу між «Катанією» і «Палермо». Подейкували, що проведення чемпіонатів зовсім може бути відкладене на невизначений термін.

Але до Італії з діловим візитом серед тижня приїхав новий президент УЄФА Мішель Платіні, обговорив насущні проблеми з місцевими футбольними функціонерами. Глава уряду Італії Романо Проді затвердив заходи щодо посилення правил безпеки під час проведення футбольних матчів і ось у суботу пройшов черговий тур в серії В, а в неділю відбулися десять матчів у серії А.

Правда, далеко не всі клуби могли розраховувати на підтримку своїх уболівальників в звітному турі. А якщо бути точнішим, то тільки шести командам було дозволено пустити своїх тіффозі на трибуни.

Причому «Мілан» та «Інтер», провідні домашні матчі на «Сан-Сіро», отримали необхідний дозвіл, що називається, в останній момент. І те, з обмеженням. Так на матч «Мілана» і «Ліворно» пустили тільки володарів сезонних абонементів. Таким чином, тільки 37 тисяч уболівальників змогли бути присутніми на досить-таки знаковому матчі.

По-перше, гра проти «Ліворно» була 300-ою для Карло Анчелотті у якості головного тренера «Мілана». А по-друге, у грі повинен був дебютувати Роналдо, куплений у мадридського «Реала». Забігаючи наперед скажемо, що бразилець вийшов на газон «Сан-Сіро», але тільки в другому таймі. А в першому пару нападаючих склали Альберто Джілардіно і Рікардо Олівейра.

Втім, головними дійовими особами першої 45-хвилинки були не вони, а Дженнаро Гаттузо з боку «Мілана» і Крістіано Лукареллі у «Ліворно», які в протягом двох хвилин зуміли урізноманітити досить-таки нудну гру забитими голами.

Ну а в другому таймі, вся увага була прикута до Роналдо. І навіть диво гол Марека Янкуловські, забитий гарматним ударом метрів з 25-ти в ближній кут Амелії, не викликав такої бурхливої радості уболівальників «Мілана», як вихід «зубастика».

Спочатку Роналдо хвилювався і випадав з атакуючих дій «Мілана». Але минуло хвилин десять і ось бразилець вже зробив непогану передачу на співвітчизника Кака. Удар останнього пройшов поруч зі штангою. Потім Роналдо посмілішав і завдав удару з 20-ти метрів - Амелія відвів загрозу на кутовий. А за лічені секунди до кінця матчу, бразилець, якйи обрав собі піжонський 99-й номер, повинен був забивати. Але останньої миті м`яч, пущений ним у дальній кут, повалився і пролетів поряд зі штангою.

Лідер чемпіонату «Інтер» зустрічався на виїзді з «К’єво», і ця гра проходила при закритих дверях. Що, можливо і на краще, тому що вболівальники “літаючих віслюків” у цій зустрічі спостерігали б за беззубою грою своєї команди проти грізного суперника, який, не особливо напружуючись, забив два голи і довів зустріч до перемоги. Причому відкрити рахунок гості змогли вже на першій хвилині - відзначився Адріано.

З інших поєдинків варто відзначити велику перемогу «Роми» над «Пармою» - 3:0 і перемогу «Фйорентини» над «Удінезе» - 2:0. А винуватці чергового італійського скандалу - «Палермо» і «Катанія» зуміли у звітному турі набрати лише одне очко на двох.

Газета.ру