Томенко і Томмі зіграли в парі (фоторепортаж)

На тенісному корті в суботу зібралися депутати – для проведення такого собі парламентського турніру. Щоправда, народних обранців - любителів великого тенісу виявилося зовсім небагато. Микола Томенко грав у парі з колегою по БЮТ Андрієм Кожемякіним. Олександр Омельченко – молодший (Наша Україна) стояв у парі з регіоналом Павлом Климцем. На сусідньому корті з депутатів були лише нашоукраїнець Анатолій Матвієнко та регіонал Сергій Гусаров. Також на корті бігав президент тенісного клубу “Мегарон” Вадим Шульман.

Щойно депутати розпочали свою гру, до кортів несподівано приїхав Томмі Робредо – іспанська зірка тенісу, шоста ракетка світу. На прохання депутатів, він зіграв у парі з Миколою Томенком.

Перед турніром депутати ділилися на пари і довго розминалися

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Передматчевий інструктаж: як правильно робити подачу

БЮТ проти Партії регіонів: хто кого?

Томмі Робредо: була не була – зіграю!

Томенко: дивись Томмі, ракетку треба тримати ось так...

...а бити – дивись – ось так

Томенко після поразки: "Все-таки втерли нам носа..."

Олександр Омельченко-молодший: мене батько вчив: теніс – штука тонка...

Фото Дмитра Стаховського