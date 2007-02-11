Фанати «Мілана» зможуть побачити дебют Рональдо
13:43, 11 лютого 2007Спорт
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Сьогодні - протистояння з "Ліворно"
Фанати футбольного клубу «Мілан» зможуть сьогодні на власні очі побачити дебютний матч зіркового форварда клубу – Рональдо. Бразилець з’явиться в основі команди у вечірньому протистоянні з "Ліворно". До сьогоднішнього ранку існувала загроза, що представники італійського уряду не дозволять присутність вболівальників на грі у зв’язку з футбольним побоїщем в Катаньї.
Ситуацію вдалося врегулювати, облаштувавши на стадіоні 28 додаткових турнікетів. За офіційною інформацією, сьогодні ввечері матч на «Сан Сіро» зможуть відвідати 37 тисяч власників сезонних абонементів.
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