Фанати «Мілана» зможуть побачити дебют Рональдо

Фанати футбольного клубу «Мілан» зможуть сьогодні на власні очі побачити дебютний матч зіркового форварда клубу – Рональдо. Бразилець з’явиться в основі команди у вечірньому протистоянні з "Ліворно". До сьогоднішнього ранку існувала загроза, що представники італійського уряду не дозволять присутність вболівальників на грі у зв’язку з футбольним побоїщем в Катаньї.

Ситуацію вдалося врегулювати, облаштувавши на стадіоні 28 додаткових турнікетів. За офіційною інформацією, сьогодні ввечері матч на «Сан Сіро» зможуть відвідати 37 тисяч власників сезонних абонементів.

ICTV