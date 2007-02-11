Челсі продовжує гонитву за МЮ

Андрій Шевченко веде боротьбу за м`яч з Ендрю Девісом. Фото АР

«Челсі» здобув п`яту перемогу поспіль, обігравши в 27-му турі чемпіонату Англії «Міддлсбро» - 3:0. Проте, перемога не дозволила лондонському клубу скоротити відставання від «Манчестер Юнайтед». МЮ, у свою чергу, виявилися сильнішими за «Чарльтон» - 2:0.

Футбол. Чемпіонат Англії

Челсі - Міддлсбро 3:0

Голи: Дрогба, 45, 83, Абел Шав’єр, 66 - авт

Челсі: Чех, Бридж, Феррейра, Тері, Діарра (Роббен, 65), Ессьєн, Лемпард, Макелеле, Дрогба, Калу (Райт-Філіпс ), Шевченко (Жеремі, 88)

Міддлсбро: Шварцер, Арка (Рочембак, 84), Девіс, Погатец, Тейлор, Абел Шав’єр, Боатенг, Даунінг, Моррісон (Еуель, 73), Відука (Крісті, 84), Якубу

Попередження: Даунінг, 48 Суддя: Фой Лондон. "Стемфорд Бридж" До матчу з «Міддлсбро» чемпіони Англії підійшли без двох гравців центральної лінії поля - Джона Обі Мікеля і Міхаеля Баллака, які напередодні травмувалися. Але якщо 19-річному нігерійцю Жозе Моуріньо зміг без зусиль знайти адекватну заміну, то ось відсутність капітана збірної Німеччини не могла не позначитися на творчих діях «Челсі». До того ж, раніше «аристократи» втратили через травму ще одного провідного півзахисника - Джо Коула.

Наскільки серйозна травма Баллака, можна буде сказати тільки на початку наступного тижня, коли будуть відомі результати знімків травмованого стегна німця. А поки, Баллак вимушений був спостерігати за грою своєї команди з трибуни.

Зате, уболівальників «Челсі» не може не радувати форма нападаючого Дідьє Дрогба, який в нинішньому сезоні забив вже 23-и гола і серйозно претендує на «Золоту бутсу».

Дідьє Дрогба бореться за мяч. Фото АР

«Я не сумніваюся, що зможу виграти «Золоту бутсу», але я не отримаю від цього трофея радості, якщо «Челсі» не зможе виграти прем`єр-лігу, - зізнався Дрогба. - В нинішньому сезоні я забив декілька прекрасних голів і якби мене попросили назвати найкрасивіший, то я б назвав гол, забитий у ворота «Евертона».

Але якщо перспективи «Челсі» щодо чемпіонства дещо туманні, то шанси івуарійця на звання головного снайпера Європи можна розцінювати, як високі. І звітний матч, це наочно продемонстрував.

На гру з «Міддлсборо» Моуріньйо вирішив випустити в основі відразу трьох нападаючих, але Дрогба зумів затьмарити і Саломона Калу, і Андрія Шевченка.

Посилення атаки, спричинило проблеми в обороні, де діяли Джон, який тільки що вилікувався після травми, Тері, Вейн Бридж і Пауло Феррейра. У першій 45-хвилинці у гостей реальні шанси відзначитися мали Якубу і Марк Відука, але Петр Чех, на відміну від своїх захисників, цього вечора помилок не припускався.

Петр Чех. Фото AFP

Тим часом у «Челсі» прекрасний момент, щоб відзначитися мав все той же Дрогба, якого Френк Лемпард вивів на самому початку тайму наодинці з воротарем, але, перекинувши воротаря, форвард не зміг влучити у ворота.

Зате другий свій шанс, івуарієць використав на сто відсотків. У кінцівці тайму господарі отримали право на штрафний і Дрогба сильним ударом забив м`яч у нижній кут воріт.

У другому таймі, «Міддлсбро», який не програв у сезоні 2007 жодного матчу, відкрився, гравці побігли відіграватися, за що були покарані ще двома голами. Спершу, простріл Ар’єна Роббена зрізав у власні ворота Абел Шав’єр, а під завісу тайму Дрогба зробив дубль. Причому, відзначився форвард знову після виконання штрафного удару.

Ар`єн Роббен. Фото АР

Бен Тетчер (Чарльтон) і Ріо Фердинанд (МЮ) миряться... Фото АР

Проте, перемога не дозволила «Челсі» скоротити відставання від лідера - «Манчестер Юнайтед», який також зумів в домашньому матчі заробити три очки.

До гри з «Чарльтоном» зумів повернутися в форму Вейн Руні, який через травму не зміг допомогти збірній Англії у товариському матчі проти Іспанії. У звітному матчі молодий нападаючий буквально почав терзати оборону суперника, але забивали в цій грі інші.

Спершу Пак Чжі Сун головою замкнув простріл Патріса Евра, а під завісу матчу Дарен Флетчер закріпив перемогу МЮ, втіливши в гол передачу Руні.

Газета.ру