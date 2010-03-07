Рятувальники евакуювали з гірської траси травмованого лижника
17:58, 07 березня 2010Спорт
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Повідомляє ГУ МНС
Львівські рятувальники евакуювали з лижної траси гори Високий Верх гірськолижного курорту Славське травмованого туриста-лижника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-центрі ГУ МНС України Львівської області.
Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном МНС України з початку року було надано допомогу 153 травмованим туристам-лижникам на горі Тростян та горі Високий Верх, зазначається у повідомленні.
Сьогодні ГУ МНС також повідомило про небезпеку сходження лавин в горах Львівської області.
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