Рятувальники евакуювали з гірської траси травмованого лижника

Львівські рятувальники евакуювали з лижної траси гори Високий Верх гірськолижного курорту Славське травмованого туриста-лижника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-центрі ГУ МНС України Львівської області.

Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном МНС України з початку року було надано допомогу 153 травмованим туристам-лижникам на горі Тростян та горі Високий Верх, зазначається у повідомленні.

Сьогодні ГУ МНС також повідомило про небезпеку сходження лавин в горах Львівської області.