Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу
17:07, 07 березня 2010Спорт
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Шахтар утримав перемогу
Сьогоднішніми матчами закінчився 19-й тур Чемпіонату України з футболу
Арсенал - Дніпро 1:1 (Закарлюка 52 пен. - Селезньов 80 пен.)
Металург Д - Шахтар 0:1 (Гладкий 44)
Ворскла - Металург З 1:1 (Янузі 23 - Кривцов 80)
Кривбас - Таврія 0:1 (Ковпак 27)
Оболонь - Чорноморець 1:0 (Онисько 75)
Нагадаємо, що вчора були зіграні матчі:Іллічівець - Динамо 1:1 (Тищенко 77 - Зозуля 82)
Металіст - Закарпаття 2:1 (Дєвіч 20, Коельо 67 – Алєксєєв 81)
Зоря - Карпати 0:2 (Ощипко 41, Федецький 52)
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