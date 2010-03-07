Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар утримав перемогу

Сьогоднішніми матчами закінчився 19-й тур Чемпіонату України з футболу Арсенал - Дніпро 1:1 (Закарлюка 52 пен. - Селезньов 80 пен.) Металург Д - Шахтар 0:1 (Гладкий 44) Ворскла - Металург З 1:1 (Янузі 23 - Кривцов 80) Кривбас - Таврія 0:1 (Ковпак 27) Оболонь - Чорноморець 1:0 (Онисько 75) Нагадаємо, що вчора були зіграні матчі: Іллічівець - Динамо 1:1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) Металіст - Закарпаття 2:1 (Дєвіч 20, Коельо 67 – Алєксєєв 81) Зоря - Карпати 0:2 (Ощипко 41, Федецький 52)

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