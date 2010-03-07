Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

17:07, 07 березня 2010
Спорт
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Шахтар утримав перемогу

Сьогоднішніми матчами закінчився 19-й тур Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Дніпро 1:1 (Закарлюка 52 пен. - Селезньов 80 пен.)

Металург Д - Шахтар 0:1 (Гладкий 44)

Ворскла - Металург З 1:1 (Янузі 23 - Кривцов 80)

Кривбас - Таврія 0:1 (Ковпак 27)

Оболонь - Чорноморець 1:0 (Онисько 75)

Нагадаємо, що вчора були зіграні матчі:

Іллічівець - Динамо 1:1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) 

Металіст - Закарпаття 2:1 (Дєвіч 20, Коельо 67 – Алєксєєв 81)

Зоря - Карпати 0:2 (Ощипко 41, Федецький 52)

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