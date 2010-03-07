Вікторія Семеренко виграла гонку на ЧЄ з біатлону
15:40, 07 березня 2010Спорт
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На додачу до вчорашньої бронзи
Українка Вікторія СЕМЕРЕНКО виграла гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває в Естонії.
Як передає кореспондент УНІАН, 10 км дистанції В.СЕМЕРЕНКО пробігла за 31 хв. 47,2 сек., при цьому вона лише один раз схибила на першій стрільбі лежачи.
Друге місце за результатами цього виду змагань посіла німкеня Катрін ХІТЦЕР, третьою стала росіянка Катерина ШУМІЛОВА.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 березня, В.СЕМЕРЕНКО виборола «бронзу» у спринті. Її рідна сестра Валентина СЕМЕРЕНКО тоді перемогла, але сьогодні на дистанцію не вийшла.
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