Результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

17:50, 06 березня 2010
Спорт
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Іллічівець відібрав очки у Динамо

Завершилися сьогоднішні матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу.

Іллічівець - Динамо 1 : 1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) 

Металіст - Закарпаття 2 : 1 (Девіч 20, Коельо 67 – Алексєєв 81)

Зоря - Карпати 0 : 2 (Ощипко 41, Федецький 52)

Завтра тур завершиться 5-ма зустрічами:

Арсенал - Дніпро

Металург Д - Шахтар

Крівбасс - Таврія

Ворскла - Металург З

Оболонь - Чорноморець

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