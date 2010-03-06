Сестри Семеренко вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи

17:29, 06 березня 2010
Спорт
2030

Золоту та бронзову

Сестри Валентина та Вікторія СЕМЕРЕНКО вибороли золоту та бронзову медалі на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває в Естонії.

Як передає кореспондент УНІАН, ці нагороди українські біатлоністки вибороли у спринтерських перегонах на 7,5 км.

Першою фінішувала Валентина СЕМЕРЕНКО з часом 21 хв.58,5 сек., при цьому вона не припустилася жодної помилки на стрільбі. Вікторія СЕМЕРЕНКО стала третьою з відставанням на 36,4 сек. і одним промахом на стрільбі стоячи. Срібло дісталося представниці Литви Діані РАСІМОВІЧУТЕ.

 

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