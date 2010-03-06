Кличко домовився про бій з Повєткіним

Український боксер-важковаговик Володимир КЛИЧКО проведе поєдинок з росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ восени 2010 року.

Про це заявив старший брат Володимира Віталій КЛИЧКО, повідомляє сайт Чемпіон з посиланням на закордонні ЗМІ.

За словами КЛИЧКА-старшого, для того, щоб цей бій відбувся, його брат і О.ПОВЄТКІН мають виграти всі інші поєдинки в 2010 році.

В.КЛИЧКО володіє титулами чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація). О.ПОВЄТКІН є офіційним претендентом на титул IBF.

О.ПОВЄТКІН став претендентом на пояс IBF в січні 2008 року, перемігши американця Еді ЧЕМБЕРСА. Росіянин мав зустрітися з В.КЛИЧКОМ в кінці 2008 року, проте цей бій був скасований через важку травму російського боксера.

У січні 2010 року промоутер О.ПОВЄТКІНА Володимир ХРЮНОВ заявив, що переговори про бій з В.КЛИЧКОМ довелося припинити, бо представники українського боксера не дали "зрозумілої відповіді".

О.ПОВЄТКІН свій наступний поєдинок проведе 13 березня 2010 в Берліні з мексиканцем Хав`єром МОРОЮ. В.КЛИЧКО 20 березня в Дюссельдорфі проведе захист своїх титулів у бою з Е.ЧЕМБЕРСОМ, який є офіційним претендентом на титул WBO.