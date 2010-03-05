Валуєв прийняв умови Кличка

Російський боксер-важковаговик Микола ВАЛУЄВ заявив, що він погоджується на умови чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) українця Віталія КЛИЧКА, представники якого запропонували М.ВАЛУЄВУ за бій з В.КЛИЧКОМ гонорар 2,5 мільйона доларів. Про це пише німецька газета Bild.

Переговори між сторонами тривають. М.ВАЛУЄВ підкреслив, що він погодився на зменшення гонорару з умовою, що його команді дістануться права на продаж телетрансляції поєдинку в США та Росії.

За словами генерального менеджера промоутерської компанії Sauerland Event (вона представляє інтереси М.ВАЛУЄВА) Кріса МАЙЄРА, у переговорах зроблено "великий крок уперед", а питання про права на трансляцію не повинні стати перешкодою проведення бою.

38-річний В.КЛИЧКО почав переговори про бій із 36-річним М.ВАЛУЄВИМ у грудні 2009 року, нагадує Лента.ру. Передбачалося, що поєдинок російського й українського боксера пройде 29 травня 2010 на стадіоні футбольного клубу "Шальке" в Гельзенкірхені.

У лютому 2010 року ЗМІ повідомили, що переговори про бій зайшли в глухий кут через одного з промоутерів М.ВАЛУЄВА Дона КІНГА. Д.КІНГ наполягав на тому, що гонорар росіянина повинен становити 4 мільйони доларів, а не 2,5 мільйони, як пропонував В.КЛИЧКО.