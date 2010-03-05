Повєткін готує сюрпризи для Кличка

Російський боксер-суперважковаговик Олександр Повєткін, який 13 березня в Берліні вийде на ринг проти мексиканця Хав`єра Мори, впевнений у перемозі над суперником, наводить думку олімпійського чемпіона промоутерська компанія "Зауерланд Івент".

"Я виграють цей поєдинок і доведу, що готовий до (чемпіонському) бою з Володимиром Кличком, - наводить прес-служба компанії слова Повєткіна, який виграв на професійному рингу всі 18 своїх поєдинків. – Я вважаю себе фаворитом у майбутньому бою: врешті-решт, у мене за плечима велика любительська кар`єра, а також перший номер світового рейтингу (за версією IBF)".

Поєдинок проти найкращого на даний момент мексиканського суперважковаговика стане для росіянина другим під керівництвом знаменитого американського тренера Теді Атласа. "Я з нетерпінням чекаю поєдинку в Берліні, - сказав боксер. – Хочу показати, що я удосконалив свій стиль. Розучив з Теді Атласом нові прийоми, але вони вимагають "обкатки" в рингу".

Американець заявив, що готує Повєткіна стати кращим важковаговиком світу, намагаючись "по-максимуму використовувати його потенціал". "Ми працюємо над багатьма речами. Щодня вивчаємо який-небудь новий елемент. І я бачу, як блищать його очі", - розповів про свого підопічного Атлас.

РІА "Новости"