ФІФА розглядає можливість відмінити офсайд у футболі

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зепп Блаттер не виключає можливості відміни правила "поза грою", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Sky Sports.

Правило офсайду є одним з найбільш обговорюваних у футболі. У хокеї на траві "поза грою" було виключено з правил у 1998 році, що зробило не найпопулярніший спорт набагато привабливішим для вболівальників.

Президент Міжнародної федерації хокею на траві Леандро Негре підтвердив, що розмовляв на цю тему з Блаттером, проте не зміг дізнатися остаточної думки з такого важливого питання.

"Він ставив мені багато питань про це, наскільки вдалим це виявилося. Водночас він не висловив ніяких думок, тому важко сказати, яким шляхом піде футбол. Проте він був дуже зацікавлений тим, як ми застосовували нові правила", - заявив Негре.