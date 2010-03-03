Металіст відправить на гру з Шахтарем два спецпотяги вболівальників

Керівництво футбольного клубу «Металіст» планує відправити 14 березня в Донецьк на гру з місцевим «Шахтарем» два спеціальні фан-потяги вболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час спілкування зі студентами Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК.

Він нагадав, що така форма стимулювання вболівальницького руху як організований виїзд фанатів команди в інші міста виправдала себе в минулому турі, коли «Металіст» грав з «Карпатами» у Львові.

«Минулий тур ми грали у Львові, і близько п’ятиста фанатів виїхало на потязі – десять вагонів ми замовляли. Спеціальний потяг за спеціальним розкладом у супроводі співробітників міліції, охорони здоров’я, з нашою службою охорони. І достатньо все успішно пройшло, без ексцесів», - сказав він.

С.ВОЛИК висловив упевненість, що так буде й надалі, і нічого не завадить організовувати наступні виїзди харківських уболівальників.

«Зараз ми плануємо на підтримку команди відправити до Донецька близько 2 тисяч чоловік. Це буде, напевно, вже два потяги, близько сорока вагонів. Ми будемо просити у залізниці, щоб нам організували потяг», - заявив С.ВОЛИК.

«Команді потрібна підтримка і це дуже сильно відчувається», - резюмував гендиректор ФК «Металіст».