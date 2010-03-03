Шахтар і Динамо втрачають позиції у рейтингу IFFHS
Кияни відкотилися на чотирнадцять позицій
Провідні українські футбольні клуби - “Шахтар” і “Динамо” - втрачають позиції у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
Про це повідомляє сайт “Чемпіон”.
Згідно з оприлюдненим новим рейтингом IFFHS, "Шахтар" опустився на один рядок і посідає п`яту сходинку серед футбольних клубів світу.
Київське "Динамо" втратило чотирнадцять позицій і є тепер 57-м.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 321,0
2 (2). "Челсі" (Англія) - 286,0
3 (6). "Вердер" (Німеччина) - 284,0
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 278,0
5 (4). "Шахтар" (Україна) - 266,0
6 (5). "Арсенал" (Англія) - 254,0
7 (8). "Естудіантес" (Аргентина) - 251,0
8 (9). "Крузейро" (Бразилія) - 249,0
9 (7). "Гамбург" (Німеччина) - 242,0
10 (10). "Рома" (Італія) - 240,0
11 (15). "Баварія" (Німеччина) - 226,0
...57 (43). "Динамо" (Україна) - 154,5
...95 (102). "Металлург" (Донецьк, Україна) - 122,5
...168 (98). "Металіст" (Харків) - 96,0
...316 (109). "Таврія" (Україна) - 68,5
...334 (324). "Ворскла" (Україна) - 67,0