Італійський футбол пересунули на дитячий час

Італійський уряд затвердив заходи з посилення правил безпеки під час проведення футбольних матчів. Чемпіонат країни поновиться в неділю, але за абсолютно інших умов.

За даними МВС Італії, тільки шість стадіонів у країні відповідають нормам безпеки і можуть приймати футбольних уболівальників. Придатними для проведення футбольних матчів за участю глядачів виявилися стадіони Генуї, Кальярі, Риму, Палермо, Сієни і Туріну.

Міністр спорту Італії Джованні Меландрі озвучив нові умови проведення матчів: "У нас чотири жорсткі вимоги: системи відеоспостереження, іменні квитки, електронні турнікети і контроль над скупченнями людей поза стадіонами. Щодо цих вимог не вестиметься жодних дискусій. Або стадіони їм відповідатимуть, або матчі проходитимуть при порожніх трибунах".

Правоохоронні органи також наполягають, щоби викриті в організації безладів на трибунах уболівальники відсторонялися від футбольних матчів на термін від трьох до п`яти років і притягалися б до суспільних робіт. При цьому заборонялося б спонсування клубами своїх фан-клубов.

Також відтепер у Італії заборонено проводити футбольні матчі серії А, В, С у вечірні години. Тепер всі ігри починатимуться не пізніше 15:00 за місцевим часом. Раніше практично всі матчі вищого дивізіону починалися після 20-ї години.

"Це фашизм!" - так прокоментував рішення міністрів президент футбольного клубу "Неаполь" де Лаурентіс. Він навіть пригрозив футбольним страйком і зверненням до суду з вимогою відшкодувати збитки у розмірі ста мільярдів євро. У суді збираються вимагати сатисфакції і ті уболівальники, які придбали абонементи на весь футбольний сезон.

Протестують і футболісти. "Це абсурдне рішення. Спорт втратить всякий сенс, - прокоментував такий варіант розвитку подій капітан "Мілану" Паоло Мальдіні. - Краще вже затримати продовження чемпіонату ще на тиждень, тому що ігри при порожніх трибунах стануть смертю для футболу".

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