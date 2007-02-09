Тренер ”Реала” повернув Бекхема

Девід Бекхем. Фото Reuters

Головний тренер мадридського "Реала" Фабіо Капелло повернув Девіда Бекхема до складу команди: включив його в заявку на матч чемпіонату Іспанії проти "Реала Сосьєдад", повідомляє Reuters. Раніше італійський наставник заявляв, що півзахисник, який підписав контракт з американським "Лос-Анджелес Гелаксі", більше не гратиме за "Реал".

Свій останній матч за столичний клуб Бекхем провів 7 січня проти "Депортіво" (0:2), коли Капелло випустив англійця на заміну. Через декілька днів футболіст оголосив про підписання п`ятирічного контракту з "Лос-Анджелес Гелаксі". Його угода з "Реалом" діє до кінця червня 2007 року, а дебют в американській лізі (MLS) очікується в серпні.

Рішення Капелло про усунення Бекхема від ігор за клуб викликало суперечливу реакцію уболівальників і футболістів. Декілька авторитетних гравців "Реала" на чолі з капітаном Раулем висловилися на підтримку півзахисника, заявивши, що він міг би бути корисним команді.

Матч "Реал Сосьєдад" - "Реал" запланований на суботу 10 лютого. Зазначимо, що потрапляння Бекхема в заявку на гру не означає, що він обов`язково вийде на поле.

Лента.ру