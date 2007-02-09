Зідан знову вийде на поле

Колишній капітан збірної Франції з футболу Зінедін Зідан, який завершив спортивну кар`єру після чемпіонату світу в Німеччині, візьме участь в турнірі з міні-футболу. 25 березня в Парижі відбудеться 5-годинний доброчинний матч, у якому зіграють відразу кілька зірок минулого, у тому числі і Зідан.

Як повідомляє офіційний сайт УЕФА, в матчі також візьмуть участь Жан-П’єр Папен, Мануель Аморо, Раї і Леонардо. Організатори зустрічі, яка пройде у знаменитому палаці спорту в Берсі, розраховують, що всі квитки будуть розпродані. Виручені кошти планується перерахувати колишнім футболістам, які живуть у скруті.

Нагадаємо, що останнім матчем Зінедіна Зідана у великому футболі став фінал чемпіонату світу - 2006. За десять хвилин до кінця додаткового часу француз відповів на образу італійця Марко Матерацці, вдаривши суперника головою в груди. Збірна Франції зазнала поразки в серії післяматчевих пенальті.

Лента.ру