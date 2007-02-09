Канадський фігурист вдарив партнерку ковзаном в обличчя (фото)

Виступ канадської пари фігуристів Джесіка Дюбе / Брайс Девісон на турнірі Four Continents в американському Колорадо Спрінгс закінчився нещасним випадком. Виконуючи один з елементів, Девісон випадково вдарив свою партнерку ковзаном в обличчя: Дюбе дістала глибокі порізи лівої щоки і носа.

Як повідомляє Associated Press, спортсменку доставили в лікарню і прооперували. За словами медичного радника Міжнародного союзу ковзанярів і фігуристів (ISU) Джейн Моран, Дюбе уникнула травми ока і переломів лицьових кісток. Тренер фігуристки Ені Барабе відвідала свою підопічну в лікарні і повідомила, що Дюбе почувається нормально.

Девісон завдав травми своїй партнерці, коли фігуристи виконували паралельне обертання і порушили синхронність рухів. Відзначимо, що після короткої програми канадська пара займала восьме місце. Дюбе і Девісон не брали участь в етапах Гран-прі сезону-2006/07, оскільки спортсменка відновлювалася після травми коліна.

Лента.ру

Фото АFP