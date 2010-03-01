Павленко пояснив, чому українська команда провалилась у Ванкувері

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО вважає незадовільним виступ української збірної на зимовій Олімпіаді у Ванкувері.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Газете по-киевски".

"Звичайно, результат Олімпіади для нас - не дуже. Можливо, навіть провальний. Адже справа не тільки у відсутності медалей - багато спортсменів показали далеко не найкращі свої результати. Будемо розбиратися, аналізувати протягом кількох тижнів і робити висновки. Не виключаю, що вони виявляться досить жорсткими і закінчаться кадровими змінами. Будемо і запрошувати додаткових фахівців, де це необхідно", - сказав міністр.

На запитання, чи Міністерство спорту зробило все можливе, Ю.ПАВЛЕНКО відповів: "Так, держава виконала всі свої зобов`язання. Протягом всього 4-річного циклу підготовки не було проблем з фінансуванням. Хіба що на початку 2009 року - через кризу. Але ми швидко впоралися. І всі кандидати, члени збірної провели необхідні збори, їздили на всі необхідні змагання, отримали необхідний інвентар. Можу сказати, що минулого року ми виділили 21 млн. гривень".

На запитання, чому ж у нас в нас так погано із зимовими видами спорту, міністр сказав: "Перш за все, треба враховувати, що зимові види у нас традиційно не користуються популярністю. За всю історію незалежної України наші спортсмени виграли 5 медалей. З 1976 року, в складі СРСР - здається, теж п`ять, точно не більше десяти. Це говорить про те, що навіть у ті часи мало приділялося уваги нашим базам. Сподіваюся, скоро в деякі види прийдуть люди, які будуть їх розвивати. Адже дійсно - держава може фінансувати спорт, але в міру. А для розвитку, запрошення висококласних фахівців потрібні спонсори".

Як повідомлялось, на зимових Олімпійських іграх у Ванкувері, які тривали з 12 по 28 лютого, збірна України не виборола жодної медалі.