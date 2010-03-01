Динамо підписало контракт з бразильським захисником Сильвою

Київське “Динамо” підписало 5-річний контракт з бразильським захисником Данило Апаресідо да СИЛЬВОЮ.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Динамо”.

“В останній день зими, за лічені години до закриття трансферного «вікна», лави «Динамо» поповнив Данило Апаресідо да СИЛЬВА. Із бразильським захисником підписано п`ятирічний контракт”, – йдеться у повідомленні клубу.

Да СИЛЬВА народився 24 листопада 1986 року в м. Кампінас. Грає на позиції центрального або правого захисника. Виступав у таких клубах, як «Нью-Йорк Ред Буллз» (США), «Гуарані» (Бразилія), «Сан-Паулу» (Бразилія). Останнім клубом Да СИЛЬВИ був «Інтернаціональ» (Порту-Алегре, Бразилія). В сезоні-2009 у чемпіонаті Бразилії Да СИЛЬВА провів 24 матчі, забив 1 м`яч.