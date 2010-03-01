Тренери пояснили, що українцям у Ванкувері заважало танцювати

У Ванкувері завершилася XXI зимова Олімпіада. Українська Олімпійська збірна повернеться з Канади без жодної медалі. Невдачу у змаганнях тренери пояснюють браком часу для якісної підготовки спортсменів, повідомляє “Німецька хвиля”.

За інформацією тренерів, перед цьогорічними змаганнями у Ванкувері Міжнародний олімпійський комітет поставив спортсменів у дуже жорсткі умови: аби потрапити у список учасників зимової Олімпіади, тобто отримати необхідну кількість ліцензій, спортсмени мали лише три місяці.

Українські лижники закінчили відбіркову боротьбу лише 16 січня, а вже за місяць мали виступати у Ванкувері, розповідає державний тренер з лижних перегонів, голова технічного комітету лижних змагань Федерації лижного спорту України Володимир НЕЧАЄВ. «Спортсмени, аби отримати ці ліцензії, викладалися на повну. Відновити людей дуже складно. Спортсмени вилазили з себе. І я не знаю, яким має бути талант тренера, аби підвести спортсмена до пік-форми двічі за сезон». Саме цим пояснює тренер невдачі своїх підопічних на лижних треках.

Водночас він спростував думку, що на підготовку українських олімпійців бракувало коштів. В.НЕЧАЄВ сказав, що для підготовки українських лижників до змагань на Олімпіаді були виділено з бюджету достатньо грошей, втім, умови цьогорічного міжнародного відбору були неприйнятними і до Канади поїхали не всі, хто міг принести Україні медалі.

«Організатори у Ванкувері пояснили це тим, що не було де розселити людей. Це вперше таке. Раніше Олімпіади проходили за певним форматом, і відбори проходили півтора зимових сезони. А це повідомили про умови відбору лише у серпні. У таких умовах опинилися й інші пострадянські країни: Казахстан, Білорусь та інші. Хоча скандинавські країни мали зовсім інші умови», - зауважив український державний тренер з лижних перегонів.

З 12 по 21 березня у Ванкувері пройдуть ще й Паралімпійські ігри. Тепер Україна покладає надії на своїх паралімпійців, які обіцяли привезти з Канади медалі. На минулих Паралімпійських іграх, які відбулися в Турині, паралімпійська збірна України посіла третє місце, обійшовши за числом медалей Норвегію, Швейцарію та інші країни.