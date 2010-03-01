Безсонов: знову наступили на ті самі граблі

"Дніпро" у поєдинку проти "Зорі" мало перевагу, але не змогло її реалізувати через недостатню концентрацію уваги (матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу завершився нічиєю 2:2).

Про це заявив головний тренер "Дніпра" Володимир Безсонов.

"Ми мали перевагу, хоча я не очікував такої гри. Повільно працювали з м`ячем, не включали швидкості. Напевно, це пов`язано з початком сезону і відсутністю ігрової практики в офіційних матчах.

Хоча на тренуваннях це все було. І не вистачило концентрації уваги: наступили знову на ті самі граблі. Шкода, але нічого вже не повернеш", - цитує тренера сайт дніпропетровців.

Також наставник додав, що залишився незадоволений грою новачків - Кравченка та Мандзюка.

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