У Ванкувері урочисто закрилася Олімпіада

На стадіоні "Бі Сі Плейс" у Ванкувері відбулася урочиста церемонія закриття XXI зимових Олімпійських ігор.

Канадці розпочали церемонію з насміхання над собою - клоун, вдягнений у костюм робітника, все-таки зумів підняти четвертую колону олімпійського багаття, котра через технічні неполадки не була піднята на церемонії відкриття, повідомляє NEWSru.

Дійство для 60 тисяч 600 глядачів розгорталося на трьох сценах - "Західній протокольній сцені" 21 метр завдовжки і 18 метрів завширшки, на "Східній виконавчій сцені" 18 метрів завдовжки і 15 метрів завширшки і на Основній сцені, що займає всю центральну частину арени.

Над східним входом на арену розмістили гігантські олімпійські кільця, що підсвічувалися різноколірними вогнями, кожне з них 7 метрів у діаметрі і вагою 2 тонни.

Вся церемонія проходилася двома офіційними мовами Канади - англійською і французькою.

Під музику популярної групи "Інуард Ай" з кличем "Ванкувер" на арену вишли 1100 молодих людей зі сноубордами. Вони утворили на сцені п`ять олімпійських кілець, кленовий лист - символ Канади, і цифри 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

При рахунку "нуль" розпочалася офіційна церемонія проводів: спочатку до ложі увійшли вожді чотирьох індіанських племен-господарів Олімпіади - скемиш, маскім, лілуат і цлейл-ваутус, - а потім у ложі з`явилися прем`єр-міністр Канади Стівен ХАРПЕР і президент Міжнародного олімпійського комітету Жак РОГГЕ.

Далі було винесено прапор Канади і прозвучав національний гімн країни, який 14 разів звучав за 15 днів Олімпіади, - рекорд в історії зимових Ігор.

Після виконання гімну розпочався парад спортсменів.

Олімпійський прапор переданий меру російського міста Сочі Анатолію ПАХОМОВУ, де пройдуть наступні зимові Олімпійські ігри-2014.

Президент МОК оголосив XXI Ігри закритими. Олімпійський вогонь згас. Впродовж усієї церемонії він палахкотів на вершинах 16-метрових сталевих балок, виконаних у формі крижаних кристалів, складених у формі багаття.

Незвичайне "олімпійське багаття" втілювало основну тему Ігор: єднання полум`я і льоду. Тепер ця композиція буде перенесена на постійне місце - на берег бухти Коал-Харбор, де вогонь горітиме постійно.

У XXI зимових Іграх взяли участь близько трьох тисяч спортсменів з-понад 80 країн світу.

Після завершення олімпійських змагань Ванкувер прийме X Паралімпійські гри за участю тисячі спортсменів із 40 країн.