Результати останнього дня Зимової олімпіади
01:43, 01 березня 2010Спорт
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Остаточний медальний залік
28 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно два комплекти нагород:
у лижній гонці серед чоловіків (масс-старт, 50 км класичним стилем) – 1. Петтер Нортхуг (Норвегія) 2 години 05 хвилин 35,5 секунди; 2. Аксель Тайхманн (ФРН) +0,3; 3. Йохан Олссон (Швеція) +1,0... 42. Роман Лейбюк (Україна) +9:44.4
у хокеї - 1. Канада 2. США 3. Фінляндія. (Канада - США 3:2; Фінляндія – Словаччина 5:3).
За наслідками всіх змагань неофіційний медальний залік команд виглядає так:
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