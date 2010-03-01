Результати останнього дня Зимової олімпіади

Остаточний медальний залік

28 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно два комплекти нагород: у лижній гонці серед чоловіків (масс-старт, 50 км класичним стилем) – 1. Петтер Нортхуг (Норвегія) 2 години 05 хвилин 35,5 секунди; 2. Аксель Тайхманн (ФРН) +0,3; 3. Йохан Олссон (Швеція) +1,0... 42. Роман Лейбюк (Україна) +9:44.4 у хокеї - 1. Канада 2. США 3. Фінляндія. (Канада - США 3:2; Фінляндія – Словаччина 5:3). За наслідками всіх змагань неофіційний медальний залік команд виглядає так:

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